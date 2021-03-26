***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 17:09
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2021
Tescil Tarihi
26.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 17.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı, 26.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921072
BIST
16:541.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,38
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:548,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:549,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1137
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:54445,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,86
|Açılış
|: 445,33
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BJKAS
|6,93
|595.407.071
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.084.704
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.113.270
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.666.344
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.697.149
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,91
|2.571.609.732
|% -1,14
|
|VESTL
|38,44
|967.522.976
|% 3,61
|
|SISE
|7,33
|861.589.536
|% 1,52
|
|SASA
|45,04
|734.947.299
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,71
|673.602.058
|% 3,87
|
|GARAN
|6,91
|2.571.609.732
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,19
|209.841.187
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,77
|622.885.443
|% 5,60
|
|YKBNK
|2,17
|329.789.962
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|202.347.929
|% 0,72
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0042
|8,0077
|% 0,86
|
|Euro
|9,4531
|9,4693
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,0353
|11,0907
|% 1,59
|
|Frank
|8,4924
|8,5436
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
|
Seans Raporu
16:54
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