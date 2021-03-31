***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 09:54
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2021
Tescil Tarihi
26.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.03.2021-10296
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 17.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı, 26.03.2021 tarihinde tescil edilerek 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922050
BIST
11:231.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
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1.403
En Düşük
1.395
11:238,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,3000
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:239,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,7349
11:23452,02
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 452,02
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ALCAR
|412,60
|29.177.759
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.226.656
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.611.495
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.251.563
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|690.357.458
|% 0,00
|
|SASA
|46,16
|308.018.683
|% 3,82
|
|KOZAL
|118,00
|265.536.429
|% 2,43
|
|KRDMD
|7,06
|225.776.375
|% -0,28
|
|FROTO
|194,60
|225.725.096
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,21
|126.258.195
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|690.357.458
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|87.107.470
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,06
|225.776.375
|% -0,28
|
|TSKB
|1,36
|42.906.462
|% 0,74
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3193
|8,3237
|% 0,00
|
|Euro
|9,8100
|9,8252
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4392
|11,4966
|% 0,22
|
|Frank
|8,8197
|8,8728
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2171
|2,2282
|% 0,11
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-0,88
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,27
|