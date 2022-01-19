***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.01.2022 17:00
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19 Ocak 2022 tarih ve 2022 / 02 no'lu toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine ve S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği, Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995181
BIST
17:192.033
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 53,10
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:1913,4820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0474
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:1915,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0186
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:19794,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,09
|Açılış
|: 794,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:19
|EUHOL
|3,74
|34.268.335
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|166.967.201
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.042.623
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.963.286
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.507.979
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.692.288
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.919.743
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.540.076
|% -9,87
|
|THYAO
|27,34
|3.954.529.326
|% 1,71
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|SISE
|14,30
|2.648.135.009
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,47
|1.135.264.637
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|PETKM
|9,13
|2.154.919.488
|% 4,46
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4629
|13,4820
|% -0,35
|
|Euro
|15,2750
|15,2986
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,4083
|18,5006
|% 0,39
|
|Frank
|14,7179
|14,8066
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6003
|3,6184
|% 0,10
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.250
|5.384
|4,69
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|2,27
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|0,61
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34GWIND
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 485, 830 adet işlem
-
17:33TSGYO
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 175, 645 adet işlem
-
17:32FROTO
Yüzde 6.93 oranında artışla 270.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 304, 684 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 2, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 86 üstünde . İşlem hacmi 39, 629.00 milyon TL de
-
17:29IDEAS
Yüzde 8.34 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 340 adet işlem