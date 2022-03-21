***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 14:59
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2022
Tescil Tarihi
21.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.03.2022 - 10541
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 16.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak 0645033418600011 mersis numaralı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı, 21.03.2022 tarihinde tescil edilerek 21.03.2022 tarih ve 10541 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011728
BIST
17:492.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,25
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:4914,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0374
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:4916,3823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,4373
En Düşük
16,3452
17:49921,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,15
|Açılış
|: 921,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PENTA
|419,20
|36.570.156
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.021.448
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.266.553
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.456.244
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.997.287
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,20
|18.772.984
|% -4,89
|
|AVGYO
|2,74
|29.649.083
|% -4,86
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|THYAO
|27,80
|1.952.032.246
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,99
|1.869.435.534
|% 1,63
|
|EREGL
|36,22
|1.702.589.188
|% 0,17
|
|GARAN
|11,82
|1.522.586.332
|% -0,08
|
|SISE
|13,97
|1.247.425.874
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,00
|813.068.732
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,33
|457.055.802
|% 4,02
|
|DOHOL
|3,58
|512.448.733
|% 1,99
|
|GARAN
|11,82
|1.522.586.332
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,99
|1.869.435.534
|% 1,63
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8267
|% 0,25
|
|Euro
|16,3761
|16,3875
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,4954
|19,5931
|% 0,33
|
|Frank
|15,8685
|15,9641
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% 0,19
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|13,65
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,85
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,72
|