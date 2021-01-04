***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.01.2021 12:01
tim Kurulumuz 04.01.2021 tarih 2021/01 no'lu kararı ile Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896601
BIST
17:391.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:397,4015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:399,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:39460,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,40
|Açılış
|: 460,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:39
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3977
|7,4015
|% -0,38
|
|Euro
|9,0911
|9,0979
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0173
|10,0676
|% -1,08
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% -0,61
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:39
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17:49XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 28, 110.00 milyon TL de
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 93 artarak (% 1.43 ) 1, 347
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, OTKAR, KOZAL, PSDTC, YESIL, TURGG, UZERB, PSDTC, CASA, NIBAS
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