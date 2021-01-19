***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.01.2021 15:10
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz bugün elimize ulaşan 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903257
BIST
16:341.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:347,4407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:349,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:34439,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,64
|Açılış
|: 439,35
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|BRISA
|25,96
|74.079.780
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|44.556.623
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.504.438.567
|% 3,85
|
|THYAO
|13,56
|1.608.027.237
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.197.668
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.541.268.749
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,22
|1.413.667.315
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.197.668
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.541.268.749
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.504.438.567
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.413.667.315
|% -0,69
|
|KARSN
|3,93
|585.504.487
|% 4,80
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4388
|7,4407
|% -0,43
|
|Euro
|9,0331
|9,0392
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0962
|10,1468
|% -0,35
|
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,55
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:44ANHYT
Yüzde 4.61 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 998 adet işlem
-
16:43SASA
Yüzde 4.93 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 708, 187 adet işlem
-
16:42FROTO
Yüzde 4.87 oranında artışla 174.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 998, 636 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398