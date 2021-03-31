***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2021 09:54
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, ''Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 26.03.2021 tarihinde tescil olup, 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922051
BIST
11:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:218,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 8,3000
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2962
11:219,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
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|Açılış
|: 451,79
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ALCAR
|412,60
|29.177.759
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.226.656
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.611.495
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.251.563
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|690.357.458
|% 0,00
|
|SASA
|46,16
|308.018.683
|% 3,82
|
|KOZAL
|118,00
|265.536.429
|% 2,43
|
|KRDMD
|7,06
|225.776.375
|% -0,28
|
|FROTO
|194,60
|225.725.096
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,21
|126.258.195
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|690.357.458
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|87.107.470
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,06
|225.776.375
|% -0,28
|
|TSKB
|1,36
|42.906.462
|% 0,74
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3191
|8,3212
|% -0,03
|
|Euro
|9,8062
|9,8255
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4392
|11,4966
|% 0,22
|
|Frank
|8,8197
|8,8728
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2171
|2,2282
|% 0,11
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-0,88
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,27
|