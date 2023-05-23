***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.975.680 TL'den, 399.024.320 TL tutarında (%395,16873 oranında) bedelsiz artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ana sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz 18.05.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-37586 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153104BIST