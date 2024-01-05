***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, 03.01.2024 tarih 2024/01 no'lu kararı ile Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.01.2024 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232968BIST