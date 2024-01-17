***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz 10.01.2024 tarih E-29833736-100-47818 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240996BIST