***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.01.2024 10:34
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz 10.01.2024 tarih E-29833736-100-47818 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240996
BIST
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11:488.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,74
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.046
11:4830,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 30,1900
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|Önceki Kapanış
|: 30,1900
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30,1536
En Düşük
29,9533
11:4832,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0132
|Açılış
|: 32,8200
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|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
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11:481.958,66
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|Açılış
|: 1.958,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1258
|30,1301
|% 0,09
|
|Euro
|32,7600
|32,7712
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,0048
|38,1954
|% 0,25
|
|Frank
|34,7775
|34,9870
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0084
|8,0485
|% 0,08
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|889,95
|891,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|920,10
|923,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,98
|2.021,33
|% 0,66
|
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