***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
31.03.2021 09:55
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, ''Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 26.03.2021 tarihinde tescil olup, 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
Esas Sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/03/2021 26/03/2021 10296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922052
BIST
11:081.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.397
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1.403
En Düşük
1.395
11:088,3434
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
8,2962
11:089,8469
En Yüksek
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|: 0,74%
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455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:08
|ALCAR
|412,60
|29.134.849
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.564.687
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.057.123
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.232.155
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,30
|235.018.123
|% 1,82
|
|SASA
|46,36
|234.258.705
|% 4,27
|
|FROTO
|193,90
|216.789.411
|% -1,92
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,21
|125.847.150
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|85.621.182
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.534.564
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3394
|8,3434
|% 0,24
|
|Euro
|9,8288
|9,8469
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5140
|% 0,38
|
|Frank
|8,8369
|8,8902
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% 0,31
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,78
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|0,20
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