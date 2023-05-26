***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.975.680 TL'den, 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin 6. maddesinin tadili 26.05.2023 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek, 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/05/2023 26/05/2023 10839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154135BIST