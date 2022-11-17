***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÇelikhane ve Haddehane ünitemizde üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇelikhane ve Haddehane ünitemizde 5 işgünü üretime ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniMevcut piyasa ve ekonomik koşullar gereği, kaynakların daha etkin, verimli ve çalışanlarımızın yıllık izin hak edişlerinin kullandırılmasıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi18.11.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÖnemli bir etki beklenmemektedirFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÖnemli bir etki beklenmemektedirKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih24.11.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.AçıklamalarMevcut piyasa ve ekonomik koşullar gereği, kaynakların daha etkin, verimli kullanılması amacıyla çalışanlarımızın yıllık izin hak edişlerini de kullandırılarak Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde 5 iş günü, 18 Kasım – 23 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemizde üretim normal düzeninde devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080957BIST