***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956Transferler4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.670.184 146.269.830 144.599.646 144.599.646Dönem Karı (Zararı)146.269.830 146.269.830 146.269.830Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.670.184 -1.670.184 -1.670.184Kar Payları19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859Transferler7.747.862 138.521.968 -146.269.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.808.317 56.452.848 54.644.531 54.644.531Dönem Karı (Zararı)56.452.848 56.452.848 56.452.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.808.317 -1.808.317 -1.808.317Kar Payları19 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.770.768 105.593.574Dönem Karı (Zararı)56.452.848 146.269.830Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.452.848 146.269.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.213.824 54.119.776Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 19.950.156 16.186.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.701.125 1.179.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.475.876 1.178.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 225.249 1.230Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.650 511.406Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -107.452 -253.466Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 248.102 764.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.283.573 1.534.713Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-24 -3.283.573 1.534.713Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.687.912 30.401.744Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.017.554 4.305.253Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 2.017.554 4.305.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler80.609.094 -58.670.835Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.268.913 -46.796.046İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 47.267.989 -46.796.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.960.503 35.322.786İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 24.952.142 28.648.267İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 8.008.361 6.674.519Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 43.046.319 -53.298.873Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.020.950 6.735.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -6.913 -6.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -12.014.037 6.741.465Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.677.504 -633.811İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 300 315İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.677.204 -634.126Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları160.275.766 141.718.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -634.146 -762.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.870.852 -35.362.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.463.747 -47.651.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.186 24Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 53.186 24Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.516.933 -47.651.447Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -28.563.491 -43.042.681Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.953.442 -4.608.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.089.369 -62.213.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.008.974 50.000.775Kredilerden Nakit Girişleri7 29.008.974 50.000.775Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.775 -106.274.457Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -50.000.775 -106.274.457Ödenen Temettüler19 -10.097.568 -5.939.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.217.652 -4.271.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.217.652 -4.271.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.263.633 20.534.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 111.481.285 16.263.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 111.481.285 16.263.633Finansal Yatırımlar35.323.195Vadeli Mevduatlar6 35.323.195Ticari Alacaklar99.122.599 146.639.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 99.122.599 146.638.690Diğer Alacaklar643.884 31.310.836İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 24.952.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 643.884 6.358.694Stoklar10 132.301.586 175.347.905Peşin Ödenmiş Giderler4.266.740 6.184.926İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.266.740 6.184.926Diğer Dönen Varlıklar4.912.791 5.288.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 4.912.791 5.288.432ARA TOPLAM388.052.080 381.035.346TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR388.052.080 381.035.346DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.490.617 8.207.044Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 11.490.617 8.207.044Diğer Alacaklar360 85İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 85Maddi Duran Varlıklar144.080.965 134.629.851Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 212.454 282.614Binalar12 20.799.450 12.203.722Tesis, Makine ve Cihazlar12 100.161.762 103.159.916Taşıtlar12 59.614 192.904Mobilya ve Demirbaşlar12 3.960.186 4.016.428Yapılmakta Olan Yatırımlar12 16.924.952 12.811.720Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.901.431 3.856.508Diğer Haklar13 3.014.670 335.532Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 877.900 344.659Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.861 3.176.317Ertelenmiş Vergi Varlığı28 6.699.315 7.006.336TOPLAM DURAN VARLIKLAR166.172.688 153.699.824TOPLAM VARLIKLAR554.224.768 534.735.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.358.974 40.000.775İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.358.974 40.000.775Banka Kredileri7 11.358.974 40.000.775Ticari Borçlar26.842.805 38.971.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 39.462 46.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 26.803.343 38.924.832Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.903.422 2.241.118Diğer Borçlar741 588İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 741 441İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar147Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.146.316 2.043.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.146.316 2.043.355Kısa Vadeli Karşılıklar1.230.959 616.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.230.959 616.924Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.238.034 1.714.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.238.034 1.714.734ARA TOPLAM49.721.251 85.588.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.721.251 85.588.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000 10.000.000Banka Kredileri7 17.650.000 10.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar14.789.695 11.629.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.789.695 11.629.610TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.439.695 21.629.610TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.160.946 107.218.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar472.063.822 427.516.859Ödenmiş Sermaye19 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.831.038 -5.022.721Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.831.038 -5.022.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -6.868.919 -5.060.602Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 37.881 37.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.211.405 17.463.543Yasal Yedekler19 25.211.405 17.463.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 296.254.927 167.830.527Net Dönem Karı veya Zararı29 56.452.848 146.269.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR472.063.822 427.516.859TOPLAM KAYNAKLAR554.224.768 534.735.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 693.049.118 764.727.419Satışların Maliyeti21 -603.604.373 -560.864.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.444.745 203.862.633BRÜT KAR (ZARAR)89.444.745 203.862.633Genel Yönetim Giderleri22 -14.746.060 -11.236.282Pazarlama Giderleri22 -31.344.188 -34.610.566Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -5.011.359 -7.209.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 22.964.711 69.189.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -11.989.132 -28.903.639ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.318.717 191.092.197Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 37.340.619 20.641.399Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -22.930.264 -16.421.865FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.729.072 195.311.731Finansman Giderleri25 -4.588.312 -18.640.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.140.760 176.671.574Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.687.912 -30.401.744Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.870.852 -31.466.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -817.060 1.064.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.452.848 146.269.830DÖNEM KARI (ZARARI)29 56.452.848 146.269.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 56.452.848 146.269.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,55910000 1,44860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -1.808.317 -1.670.184Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -2.318.355 -2.141.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 510.038 471.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 510.038 471.077Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.808.317 -1.670.184TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.644.531 144.599.646Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları54.644.531 144.599.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818255BIST