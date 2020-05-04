***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.839 427.516.859 427.516.859Transferler7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-978.773 20.188.077 19.209.304 19.209.304Dönem Karı (Zararı)20.188.077 20.188.077 20.188.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-978.773 -978.773 -978.773Kar Payları18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -6.039.375 37.881 25.211.405 296.254.927 20.188.077 436.628.595 436.628.595Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-855.570 15.514.837 14.659.267 14.659.267Dönem Karı (Zararı)15.514.837 15.514.837 15.514.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-855.570 -855.570 -855.570Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -7.724.489 37.881 29.272.804 330.827.137 15.514.837 468.903.850 468.903.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.636.177 86.350.787Dönem Karı (Zararı)15.514.837 20.188.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.514.837 20.188.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.950.134 5.505.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 5.369.167 4.698.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler411.802 333.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 411.802 333.246Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler131.914 442.379Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -110.471 -243.603Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 242.385 685.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.867.278 -124.919Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 2.867.278 -124.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.130.179 185.894Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler39.794 -29.595Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 39.794 -29.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.815.061 61.053.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.200.844 22.257.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -28.200.844 22.256.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.233.395 3.471.362İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.884.677İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.233.395 5.356.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.095.502 15.517.920Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.215.542 4.316.658İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -14.716 -37.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.230.258 4.354.515Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.499.138 15.490.410İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 17.819.239 10.097.568İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)679.899 5.392.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.649.910 86.747.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -764.812 -396.791Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -248.921 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.864.441 -10.774.511İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -1.251.093 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 29.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.613.348 -10.804.173Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.846.340 -9.518.337Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -767.008 -1.285.836FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.824.896 -20.098.343Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.003.317 40.000.000Kredilerden Nakit Girişleri7 19.003.317 40.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.008.974 -50.000.775Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -29.008.974 -50.000.775Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -10.097.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.053.160 55.477.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.053.160 55.477.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 146.804.480 16.263.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 125.751.320 71.741.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 99.837.599 111.481.285Finansal Yatırımlar25.913.721 35.323.195Vadeli Mevduatlar6 25.913.721 35.323.195Ticari Alacaklar127.081.058 99.122.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 127.081.058 99.122.599Diğer Alacaklar196.421 643.884İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 196.421 643.884Stoklar10 133.397.088 132.301.586Peşin Ödenmiş Giderler4.965.161 4.266.740İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.965.161 4.266.740Diğer Dönen Varlıklar6.895.228 4.912.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.895.228 4.912.791ARA TOPLAM398.286.276 388.052.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR398.286.276 388.052.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.874.431 11.490.617Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 9.874.431 11.490.617Diğer Alacaklar360 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 360Maddi Duran Varlıklar146.437.691 144.080.965Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 201.798 212.454Binalar12 20.629.886 20.799.450Tesis, Makine ve Cihazlar12 112.253.242 100.161.762Taşıtlar12 47.089 59.614Mobilya ve Demirbaşlar12 5.162.802 3.960.186Yapılmakta Olan Yatırımlar12 6.180.327 16.924.952Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.257.629 3.901.431Diğer Haklar13 2.871.099 3.014.670Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 1.373.269 877.900Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 13.261 8.861Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.665.151 6.699.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR166.235.262 166.172.688TOPLAM VARLIKLAR564.521.538 554.224.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.003.317 11.358.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.003.317 11.358.974Banka Kredileri7 19.003.317 11.358.974Ticari Borçlar30.947.876 26.842.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 24.746 39.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 30.923.130 26.803.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.909.283 3.903.422Diğer Borçlar17.819.980 741İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 17.819.980 741Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.067.702 4.146.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.067.702 4.146.316Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 114.315Kısa Vadeli Karşılıklar1.482.872 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.482.872 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.738.773 2.238.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.738.773 2.238.034ARA TOPLAM80.084.118 49.721.251TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.084.118 49.721.251UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000Banka Kredileri7 17.650.000Uzun Vadeli Karşılıklar15.533.570 14.789.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 15.533.570 14.789.695TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.533.570 32.439.695TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER95.617.688 82.160.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar468.903.850 472.063.822Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.686.608 -6.831.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.686.608 -6.831.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.724.489 -6.868.919Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 37.881 37.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.272.804 25.211.405Yasal Yedekler18 29.272.804 25.211.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 330.827.137 296.254.927Net Dönem Karı veya Zararı25 15.514.837 56.452.848TOPLAM ÖZKAYNAKLAR468.903.850 472.063.822TOPLAM KAYNAKLAR564.521.538 554.224.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 179.684.230 163.412.823Satışların Maliyeti19 -160.407.078 -139.587.670TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.277.152 23.825.153BRÜT KAR (ZARAR)19.277.152 23.825.153Genel Yönetim Giderleri20 -3.448.709 -3.205.899Pazarlama Giderleri20 -8.765.443 -7.753.824Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -983.052 -818.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.319.916 9.212.934Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.016.327 -2.847.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.383.537 18.411.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 13.096.344 8.172.586Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -8.202.432 -4.521.468FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.277.449 22.063.036Finansman Giderleri23 -632.433 -1.689.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.645.016 20.373.971Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.130.179 -185.894Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -854.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.275.478 -185.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.514.837 20.188.077DÖNEM KARI (ZARARI)25 15.514.837 20.188.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 15.514.837 20.188.077Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15400000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-855.570 -978.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.096.884 -1.254.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 241.314 276.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 241.314 276.064Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-855.570 -978.773TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.659.267 19.209.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.659.267 19.209.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842390BIST