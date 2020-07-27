***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.030.069 123.949.611Dönem Karı (Zararı)40.652.818 44.013.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.652.818 44.013.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.977.663 14.023.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 11.045.121 9.683.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler822.974 810.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 822.774 693.049Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 200 117.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler78.151 412.135Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -77.930 -258.504Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 156.081 670.639Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-714.781 624.593Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 -714.781 624.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.110.375 2.523.465Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler635.823 -29.595Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 635.823 -29.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.503.790 66.704.247Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)19.317.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.423.987 17.871.773İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.423.987 17.870.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.439.742 17.293.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 3.800.823İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.439.742 13.492.532Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -21.908.697 25.734.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.496.402 173.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 119.758 14.590İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.376.644 158.795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.454.354 5.631.355İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.897.887 300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-443.533 5.631.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.126.691 124.741.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.142.502 -526.303Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -954.120 -265.247YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.722.015 -22.996.824İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.991Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 31.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.470.922 -23.028.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.023.250 -21.244.917Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.447.672 -1.783.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.138.310 -40.097.428Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.689.903 20.000.915Kredilerden Nakit Girişleri7 17.689.903 20.000.915Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.008.974 -50.000.775Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -29.008.974 -50.000.775Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -10.097.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.169.744 60.855.359NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.169.744 60.855.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 111.481.285 16.263.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 115.651.029 77.118.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.171.787 44.013.225 42.841.438 42.841.438Dönem Karı (Zararı)44.013.225 44.013.225 44.013.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.171.787 -1.171.787 -1.171.787Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -6.232.389 37.881 25.211.405 296.254.927 44.013.225 460.260.729 460.260.729Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-904.237 40.652.818 39.748.581 39.748.581Dönem Karı (Zararı)40.652.818 40.652.818 40.652.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-904.237 -904.237 -904.237Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -7.773.156 37.881 29.272.804 330.827.137 40.652.818 493.993.164 493.993.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 115.651.029 111.481.285Finansal Yatırımlar16.005.315 35.323.195Vadeli Mevduatlar6 16.005.315 35.323.195Ticari Alacaklar104.390.505 99.122.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 104.390.505 99.122.599Diğer Alacaklar230.888 643.884İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 230.888 643.884Stoklar10 154.210.283 132.301.586Peşin Ödenmiş Giderler8.257.554 4.266.740İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.257.554 4.266.740Diğer Dönen Varlıklar4.774.715 4.912.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.774.715 4.912.791ARA TOPLAM403.520.289 388.052.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR403.520.289 388.052.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.456.491 11.490.617Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 13.456.491 11.490.617Diğer Alacaklar360 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 360Maddi Duran Varlıklar144.256.870 144.080.965Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 192.554 212.454Binalar12 20.488.382 20.799.450Tesis, Makine ve Cihazlar12 110.615.762 100.161.762Taşıtlar12 34.565 59.614Mobilya ve Demirbaşlar12 4.988.859 3.960.186Yapılmakta Olan Yatırımlar12 5.974.201 16.924.952Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.515.504 3.901.431Diğer Haklar13 2.636.541 3.014.670Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 1.865.702 877.900Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 13.261 8.861Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.149.143 6.699.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.378.368 166.172.688TOPLAM VARLIKLAR570.898.657 554.224.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.689.903 11.358.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.689.903 11.358.974Banka Kredileri7 17.689.903 11.358.974Ticari Borçlar28.261.277 26.842.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 159.220 39.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 28.102.057 26.803.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.198.289 3.903.422Diğer Borçlar3.898.628 741İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.898.628 741Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.670.627 4.146.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.670.627 4.146.316Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 351.041Kısa Vadeli Karşılıklar1.520.137 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.520.137 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.686.345 2.238.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.686.345 2.238.034ARA TOPLAM61.276.247 49.721.251TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.276.247 49.721.251UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000Banka Kredileri7 17.650.000Uzun Vadeli Karşılıklar15.629.246 14.789.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 15.629.246 14.789.695TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.629.246 32.439.695TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.905.493 82.160.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar493.993.164 472.063.822Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.735.275 -6.831.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.735.275 -6.831.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.773.156 -6.868.919Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 37.881 37.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.272.804 25.211.405Yasal Yedekler18 29.272.804 25.211.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 330.827.137 296.254.927Net Dönem Karı veya Zararı25 40.652.818 56.452.848TOPLAM ÖZKAYNAKLAR493.993.164 472.063.822TOPLAM KAYNAKLAR570.898.657 554.224.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 319.580.313 363.189.766 139.896.083 199.776.943Satışların Maliyeti19 -277.155.163 -305.290.652 -116.748.085 -165.702.982TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.425.150 57.899.114 23.147.998 34.073.961BRÜT KAR (ZARAR)42.425.150 57.899.114 23.147.998 34.073.961Genel Yönetim Giderleri20 -7.454.877 -6.782.970 -4.006.168 -3.577.071Pazarlama Giderleri20 -14.646.443 -16.069.181 -5.881.000 -8.315.357Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.989.853 -1.684.939 -1.006.801 -866.337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 15.413.072 15.494.906 6.093.156 6.281.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.685.712 -6.132.522 -669.385 -3.284.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.061.337 42.724.408 17.677.800 24.312.490Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 26.249.684 18.461.293 13.153.340 10.288.707Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -12.400.200 -11.891.433 -4.197.768 -7.369.965FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.910.821 49.294.268 26.633.372 27.231.232Finansman Giderleri23 -1.147.628 -2.757.578 -515.195 -1.068.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.763.193 46.536.690 26.118.177 26.162.719Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.110.375 -2.523.465 -980.196 -2.337.571Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.305.161 -2.384.816 -450.460 -2.384.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.805.214 -138.649 -529.736 47.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148DÖNEM KARI (ZARARI)25 40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25 40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,40260000 0,43590000 0,24900000 0,23590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-904.237 -1.171.787 -48.667 -193.014Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.159.278 -1.502.291 -62.394 -247.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 255.041 330.504 13.727 54.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 255.041 330.504 13.727 54.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-904.237 -1.171.787 -48.667 -193.014TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.748.581 42.841.438 25.089.314 23.632.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39.748.581 42.841.438 25.089.314 23.632.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862137BIST