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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.839.315 41.934.001 40.094.686 40.094.686
Dönem Karı (Zararı)
41.934.001 41.934.001 41.934.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.839.315 -1.839.315 -1.839.315
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.362,00 248.950.127 % 10,00  
EGCYO 1,76 1.405.570 % 10,00  
ROYAL 3,63 2.168.537 % 10,00  
RTALB 49,52 264.935.532 % 10,00  
LKMNH 12,88 182.203.871 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0822 8,0857 % 1,49  
Euro 9,5506 9,5597 % 1,17  
Sterlin 10,4915 10,5442 % 1,25  
Frank 8,8720 8,9254 % 1,09  
Riyal 2,1488 2,1596 % 1,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 -0,59  
Altın Gr. 494 494 7,24  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 -0,35  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,00  
B. Petrol 40,64 40,64 -1,43  
Seans Raporu 18:05
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