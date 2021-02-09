***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859Transferler7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.808.317 56.452.848 54.644.531 54.644.531Dönem Karı (Zararı)56.452.848 56.452.848 56.452.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -1.808.317 -1.808.317 -1.808.317Kar Payları18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.633.353 681.858 138.822.110 137.870.615 137.870.615Dönem Karı (Zararı)138.822.110 138.822.110 138.822.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -1.633.353 681.858 -951.495 -951.495Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.558.682 157.770.768Dönem Karı (Zararı)138.822.110 56.452.848Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 138.822.110 56.452.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.024.333 23.213.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 22.592.970 19.950.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.970.117 1.701.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.740.924 1.475.876Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 229.193 225.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler577.740 140.650Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -322.266 -107.452Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 900.006 248.102Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.180.306 -3.283.573Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-23 -24.180.306 -3.283.573Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 28.210.867 2.687.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.852.945 2.017.554Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 1.852.945 2.017.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.463.602 80.609.094Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 35.323.195 -35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.915.420 47.268.913İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -59.915.420 47.267.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.846.771 32.960.503İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 24.952.142İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.846.771 8.008.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -91.416.484 43.046.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.873.293 -12.020.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 38.482 -6.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 24.834.811 -12.014.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.518.585 4.677.504İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.897.887 300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.620.698 4.677.204Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.382.841 160.275.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.785.445 -634.146Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -14.038.714 -1.870.852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.464.913 -31.463.747İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4 53.186Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 4 53.186Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.213.824 -31.516.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -33.383.769 -28.563.491Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.830.055 -2.953.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.973.444 -31.089.369Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.854.769 29.008.974Kredilerden Nakit Girişleri7 8.854.769 29.008.974Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.008.974 -50.000.775Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -29.008.974 -50.000.775Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -10.097.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.879.675 95.217.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.879.675 95.217.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 111.481.285 16.263.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 103.601.610 111.481.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 103.601.610 111.481.285Finansal Yatırımlar0 35.323.195Vadeli Mevduatlar6 0 35.323.195Ticari Alacaklar158.138.013 99.122.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 158.138.013 99.122.599Diğer Alacaklar239.642 643.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 239.642 643.884Stoklar10 223.718.070 132.301.586Peşin Ödenmiş Giderler7.825.633 4.266.740İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.825.633 4.266.740Diğer Dönen Varlıklar6.604.911 4.912.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 6.604.911 4.912.791ARA TOPLAM500.127.879 388.052.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR500.127.879 388.052.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar37.603.873 11.490.617Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 37.603.873 11.490.617Diğer Alacaklar360 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 360Maddi Duran Varlıklar155.783.795 144.080.965Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 182.421 212.454Binalar12 20.299.898 20.799.450Tesis, Makine ve Cihazlar12 108.257.332 100.161.762Taşıtlar12 21.603 59.614Mobilya ve Demirbaşlar12 4.828.425 3.960.186Yapılmakta Olan Yatırımlar12 20.231.569 16.924.952Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.966.507 3.901.431Diğer Haklar13 2.108.210 3.014.670Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 1.849.413 877.900Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.884 8.861Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.243.648 6.699.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.598.183 166.172.688TOPLAM VARLIKLAR698.726.062 554.224.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.854.769 11.358.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.854.769 11.358.974Banka Kredileri7 8.854.769 11.358.974Ticari Borçlar51.393.832 26.842.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 77.944 39.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 51.315.888 26.803.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.001.813 3.903.422Diğer Borçlar3.898.628 741İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.898.628 741Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.912.278 4.146.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.912.278 4.146.316Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 8.308.149 0Kısa Vadeli Karşılıklar908.060 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 908.060 1.230.959Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.546.471 2.238.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 6.546.471 2.238.034ARA TOPLAM89.824.000 49.721.251TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.824.000 49.721.251UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.650.000Banka Kredileri7 17.650.000Uzun Vadeli Karşılıklar16.786.864 14.789.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.786.864 14.789.695TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.786.864 32.439.695TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.610.864 82.160.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar592.115.198 472.063.822Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.782.533 -6.831.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.782.533 -6.831.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -8.502.272 -6.868.919Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 719.739 37.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.272.804 25.211.405Yasal Yedekler18 29.272.804 25.211.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 330.827.137 296.254.927Net Dönem Karı veya Zararı28 138.822.110 56.452.848TOPLAM ÖZKAYNAKLAR592.115.198 472.063.822TOPLAM KAYNAKLAR698.726.062 554.224.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 788.294.209 693.049.118Satışların Maliyeti20 -645.842.193 -603.604.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)142.452.016 89.444.745BRÜT KAR (ZARAR)142.452.016 89.444.745Genel Yönetim Giderleri21 -16.347.812 -14.746.060Pazarlama Giderleri21 -33.068.585 -31.344.188Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -4.923.860 -5.011.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 38.167.344 22.964.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.710.518 -11.989.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.568.585 49.318.717Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 104.365.874 37.340.619Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -47.168.324 -22.930.264FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)170.766.135 63.729.072Finansman Giderleri24 -3.733.158 -4.588.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.032.977 59.140.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.210.867 -2.687.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -22.346.862 -1.870.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -5.864.005 -817.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.822.110 56.452.848DÖNEM KARI (ZARARI)28 138.822.110 56.452.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28 138.822.110 56.452.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,37480000 0,55910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-951.495 -1.808.317Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.041.691 -2.318.355Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları26 681.858 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 408.338 510.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 408.338 510.038Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-951.495 -1.808.317TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.870.615 54.644.531Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları137.870.615 54.644.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908658BIST