***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-855.570 15.514.837 14.659.267 14.659.267Dönem Karı (Zararı)15.514.837 15.514.837 15.514.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -855.570 -855.570 -855.570Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -7.724.489 37.881 29.272.804 330.827.137 15.514.837 468.903.850 468.903.850Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.132.900 34.791.012 33.658.112 33.658.112Dönem Karı (Zararı)34.791.012 34.791.012 34.791.012Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -1.132.900 -1.132.900 -1.132.900Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -9.635.172 719.739 37.740.430 443.362.382 34.791.012 607.954.071 607.954.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.272.261 16.636.177Dönem Karı (Zararı)34.791.012 15.514.837Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 34.791.012 15.514.837Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.907.282 10.950.134Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 6.019.302 5.369.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler487.563 411.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 475.103 411.802Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 12.460 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler594.884 131.914Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -312.869 -110.471Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 907.753 242.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.806.740 2.867.278Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 8.806.740 2.867.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 8.644.462 2.130.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler354.331 39.794Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 354.331 39.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.499.094 -8.815.061Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.127.927 -28.200.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -28.127.927 -28.200.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-593.239 -2.233.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -593.239 -2.233.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -28.396.838 -1.095.502Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.570.810 4.215.542İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 249.772 -14.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 6.321.038 4.230.258Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.048.100 18.499.138İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 13.922.030 17.819.239İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.126.070 679.899Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.199.200 17.649.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -520.345 -764.812Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -8.406.594 -248.921YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.374.380 -9.864.441İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -5.396.700 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri130 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 130 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.977.810 -8.613.348Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.284.870 -7.846.340Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -692.940 -767.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.649.408 -27.824.896Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.600 19.003.317Kredilerden Nakit Girişleri7 24.600 19.003.317Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.854.769 -29.008.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.854.769 -29.008.974Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.751.527 -21.053.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.751.527 -21.053.160DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 103.601.610 146.804.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 83.850.083 125.751.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 83.850.083 103.601.610Ticari Alacaklar185.358.187 158.138.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 185.358.187 158.138.013Diğer Alacaklar467.526 239.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 467.526 239.642Stoklar10 252.114.908 223.718.070Peşin Ödenmiş Giderler9.679.427 7.825.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.679.427 7.825.633Diğer Dönen Varlıklar5.116.472 6.604.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.116.472 6.604.911ARA TOPLAM536.586.603 500.127.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR536.586.603 500.127.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar34.193.833 37.603.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 34.193.833 37.603.873Diğer Alacaklar360 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 360Maddi Duran Varlıklar155.095.194 155.783.795Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 173.963 182.421Binalar12 20.123.503 20.299.898Tesis, Makine ve Cihazlar12 109.642.160 108.257.332Taşıtlar12 15.122 21.603Mobilya ve Demirbaşlar12 4.871.236 4.828.425Yapılmakta Olan Yatırımlar12 18.306.663 20.231.569Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.259.156 3.966.507Diğer Haklar13 1.747.856 2.108.210Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 2.501.536 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.764 8.884Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.050.784 1.243.648TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.599.327 198.598.183TOPLAM VARLIKLAR735.185.930 698.726.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.600 8.854.769İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.600 8.854.769Banka Kredileri7 24.600 8.854.769Ticari Borçlar57.651.773 51.393.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 327.716 77.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 57.324.057 51.315.888Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.353.802 3.001.813Diğer Borçlar17.820.658 3.898.628İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 17.820.658 3.898.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.838.580 6.912.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 10.838.580 6.912.278Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 12.069.928 8.308.149Kısa Vadeli Karşılıklar919.520 908.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 919.520 908.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.395.250 6.546.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.395.250 6.546.471ARA TOPLAM109.074.111 89.824.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.074.111 89.824.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18.157.748 16.786.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 18.157.748 16.786.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.157.748 16.786.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER127.231.859 106.610.864ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar607.954.071 592.115.198Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.915.433 -7.782.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.915.433 -7.782.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -9.635.172 -8.502.272Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 719.739 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.740.430 29.272.804Yasal Yedekler18 37.740.430 29.272.804Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 443.362.382 330.827.137Net Dönem Karı veya Zararı25 34.791.012 138.822.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR607.954.071 592.115.198TOPLAM KAYNAKLAR735.185.930 698.726.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 292.439.484 179.684.230Satışların Maliyeti19 -232.374.038 -160.407.078TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.065.446 19.277.152BRÜT KAR (ZARAR)60.065.446 19.277.152Genel Yönetim Giderleri20 -3.999.707 -3.448.709Pazarlama Giderleri20 -11.945.144 -8.765.443Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -763.036 -983.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 13.703.371 9.319.916Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -10.069.074 -2.016.327ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.991.856 13.383.537Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 14.850.601 13.096.344Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -18.091.688 -8.202.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.750.769 18.277.449Finansman Giderleri23 -315.295 -632.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.435.474 17.645.016Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.644.462 -2.130.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -12.168.373 -854.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.523.911 -1.275.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.791.012 15.514.837DÖNEM KARI (ZARARI)25 34.791.012 15.514.837Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 34.791.012 15.514.837Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,34500000 0,15400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.132.900 -855.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.416.125 -1.096.884Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 283.225 241.314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 283.225 241.314Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.132.900 -855.570TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.658.112 14.659.267Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.658.112 14.659.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931391BIST