***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-904.237 40.652.818 39.748.581 39.748.581Dönem Karı (Zararı)25 40.652.818 40.652.818 40.652.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -904.237 -904.237 -904.237Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -7.773.156 37.881 29.272.804 330.827.137 40.652.818 493.993.164 493.993.164Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.114.078 91.843.030 90.728.952 90.728.952Dönem Karı (Zararı)25 91.843.030 91.843.030 91.843.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -1.114.078 -1.114.078 -1.114.078Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -9.616.350 719.739 37.740.430 443.362.382 91.843.030 665.024.911 665.024.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.927.566 47.030.069Dönem Karı (Zararı)91.843.030 40.652.818Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 91.843.030 40.652.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.533.306 14.977.663Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 12.186.256 11.045.121Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler987.995 822.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 960.535 822.774Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 27.460 200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler727.968 78.151Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -294.300 -77.930Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 1.022.268 156.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.360.205 -714.781Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 13.360.205 -714.781Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 30.907.340 3.110.375Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler363.542 635.823Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 363.542 635.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.157.091 -6.503.790Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 19.317.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.062.155 -5.423.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.062.155 -5.423.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.411.856 -3.439.742İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.411.856 -3.439.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -80.051.657 -21.908.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-723.920 1.496.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 193.490 119.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -917.410 1.376.644Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.907.503 3.454.354İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.896.084 3.897.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 988.581 -443.533Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.219.245 49.126.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -749.397 -1.142.502Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -20.542.282 -954.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.824.740 -13.722.015İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -5.396.699 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri130 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 130 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.428.171 -12.470.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -32.606.220 -11.023.250Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.821.951 -1.447.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.671.065 -29.138.310Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.943 17.689.903Kredilerden Nakit Girişleri7 2.943 17.689.903Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.854.769 -29.008.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.854.769 -29.008.974Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.568.239 4.169.744NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.568.239 4.169.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 103.601.610 111.481.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 75.033.371 115.651.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 75.033.371 103.601.610Ticari Alacaklar158.177.900 158.138.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 158.177.900 158.138.013Diğer Alacaklar862.500 239.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 862.500 239.642Stoklar10 303.769.727 223.718.070Peşin Ödenmiş Giderler8.063.762 7.825.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.063.762 7.825.633Diğer Dönen Varlıklar6.604.911ARA TOPLAM558.062.680 500.127.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR558.062.680 500.127.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29.640.368 37.603.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 29.640.368 37.603.873Diğer Alacaklar720 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 720 360Maddi Duran Varlıklar176.665.892 155.783.795Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 941.780 182.421Binalar12 21.287.316 20.299.898Tesis, Makine ve Cihazlar12 106.469.313 108.257.332Taşıtlar12 8.641 21.603Mobilya ve Demirbaşlar12 5.192.444 4.828.425Yapılmakta Olan Yatırımlar12 40.803.851 20.231.569Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.962.652 3.966.507Diğer Haklar13 1.744.819 2.108.210Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 3.208.069 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.764 8.884Ertelenmiş Vergi Varlığı24 8.217.413 1.243.648TOPLAM DURAN VARLIKLAR219.487.045 198.598.183TOPLAM VARLIKLAR777.549.725 698.726.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.943 8.854.769İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.943 8.854.769Banka Kredileri7 2.943 8.854.769Ticari Borçlar50.375.612 51.393.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 271.434 77.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 50.104.178 51.315.888Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.891.171 3.001.813Diğer Borçlar2.544 3.898.628İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 2.544 3.898.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.970.731 6.912.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.970.731 6.912.278Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 25.368.452 8.308.149Kısa Vadeli Karşılıklar934.430 908.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 934.430 908.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.588.331 6.546.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.588.331 6.546.471ARA TOPLAM94.134.214 89.824.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.134.214 89.824.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18.390.600 16.786.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 18.390.600 16.786.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.390.600 16.786.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.524.814 106.610.864ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar665.024.911 592.115.198Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.896.611 -7.782.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.896.611 -7.782.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -9.616.350 -8.502.272Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 719.739 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.740.430 29.272.804Yasal Yedekler18 37.740.430 29.272.804Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 443.362.382 330.827.137Net Dönem Karı veya Zararı25 91.843.030 138.822.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR665.024.911 592.115.198TOPLAM KAYNAKLAR777.549.725 698.726.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 605.153.986 319.580.313 312.714.502 -224.862.760 -116.748.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)147.917.188 42.425.150 87.851.742 23.147.998BRÜT KAR (ZARAR)147.917.188 42.425.150 87.851.742 23.147.998Genel Yönetim Giderleri20 -8.890.354 -7.454.877 -4.890.647 -4.006.168Pazarlama Giderleri20 -27.408.185 -14.646.443 -15.463.041 -5.881.000Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.609.591 -1.989.853 -846.555 -1.006.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 26.628.118 15.413.072 12.924.747 6.093.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -10.477.316 -2.685.712 -408.242 -669.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.159.860 31.061.337 79.168.004 17.677.800Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 26.574.008 26.249.684 11.723.407 13.153.340Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -29.646.446 -12.400.200 -11.554.758 -4.197.768FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.087.422 44.910.821 79.336.653 26.633.372Finansman Giderleri23 -337.052 -1.147.628 -21.757 -515.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.750.370 43.763.193 79.314.896 26.118.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.907.340 -3.110.375 -22.262.878 -980.196Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -37.602.586 -1.305.161 -25.434.213 -450.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 6.695.246 -1.805.214 3.171.335 -529.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981DÖNEM KARI (ZARARI)25 91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,90960000 0,40260000 0,56500000 0,24900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.114.078 -904.237 18.822 -48.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.392.597 -1.159.278 23.528 -62.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 278.519 255.041 -4.706 13.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 278.519 255.041 -4.706 13.727Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.114.078 -904.237 18.822 -48.667TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.728.952 39.748.581 57.070.840 25.089.314Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.728.952 39.748.581 57.070.840 25.089.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954792BIST