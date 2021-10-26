***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.617.406 681.858 90.184.853 89.249.305 89.249.305Dönem Karı (Zararı)25 90.184.853 90.184.853 90.184.853Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -1.617.406 681.858 -935.548 -935.548Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -8.486.325 719.739 29.272.804 330.827.137 90.184.853 543.493.888 543.493.888Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.186.954 169.066.334 166.879.380 166.879.380Dönem Karı (Zararı)25 169.066.334 169.066.334 169.066.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -2.186.954 -2.186.954 -2.186.954Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -10.689.226 719.739 37.740.430 443.362.382 169.066.334 741.175.339 741.175.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.264.317 110.090.183Dönem Karı (Zararı)169.066.334 90.184.853Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 169.066.334 90.184.853Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.103.765 28.067.618Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 18.785.021 16.758.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.537.393 1.358.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.509.683 1.288.281Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 27.710 70.135Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler384.919 386.930Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -306.691 -201.910Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 691.610 588.840Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.926.707 -7.150.345Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 11.926.707 -7.150.345Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 53.382.683 14.948.752Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.087.042 1.765.231Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 1.087.042 1.765.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-187.891.703 -4.913.327Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.265.819 -20.737.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -86.265.819 -20.737.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.122.822 -7.733.361İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.122.822 -7.733.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -89.901.706 -37.969.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.534.361 11.274.766İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 140.463 9.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.674.824 11.265.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler933.005 14.929.219İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.896.084 3.897.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.829.089 11.031.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.278.396 113.339.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.079.374 -1.785.445Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -45.934.705 -1.463.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-51.780.176 -21.835.997İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -5.396.700 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri130 4Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 130 4Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.383.606 -20.584.908Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -43.745.592 -18.568.178Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.638.014 -2.016.730FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.668.599 11.245.314Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.409 58.073.527Kredilerden Nakit Girişleri7 5.409 58.073.527Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.854.769 -29.008.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.854.769 -29.008.974Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.184.458 99.499.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.184.458 99.499.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 103.601.610 111.481.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.417.152 210.980.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.417.152 103.601.610Ticari Alacaklar243.712.222 158.138.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 243.712.222 158.138.013Diğer Alacaklar1.284.623 239.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.284.623 239.642Stoklar10 313.619.776 223.718.070Peşin Ödenmiş Giderler13.625.234 7.825.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 13.625.234 7.825.633Diğer Dönen Varlıklar9.882.735 6.604.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.882.735 6.604.911ARA TOPLAM628.541.742 500.127.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR628.541.742 500.127.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31.073.866 37.603.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 31.073.866 37.603.873Diğer Alacaklar776 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 776 360Maddi Duran Varlıklar181.319.149 155.783.795Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 920.237 182.421Binalar12 21.248.549 20.299.898Tesis, Makine ve Cihazlar12 144.737.002 108.257.332Taşıtlar12 2.160 21.603Mobilya ve Demirbaşlar12 5.305.061 4.828.425Yapılmakta Olan Yatırımlar12 7.143.593 20.231.569Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.942.567 3.966.507Diğer Haklar13 1.337.058 2.108.210Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 3.597.882 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.627 8.884Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.130.315 1.243.648TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.466.673 198.598.183TOPLAM VARLIKLAR851.008.415 698.726.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.409 8.854.769İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.409 8.854.769Banka Kredileri7 5.409 8.854.769Ticari Borçlar48.552.780 51.393.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 218.407 77.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 48.334.373 51.315.888Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.776.782 3.001.813Diğer Borçlar2.544 3.898.628İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 2.544 3.898.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.543.429 6.912.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.543.429 6.912.278Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 19.096.056 8.308.149Kısa Vadeli Karşılıklar837.915 908.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 837.915 908.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.067.295 6.546.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.067.295 6.546.471ARA TOPLAM89.882.210 89.824.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.882.210 89.824.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19.950.866 16.786.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 19.950.866 16.786.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.950.866 16.786.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.833.076 106.610.864ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar741.175.339 592.115.198Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.969.487 -7.782.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.969.487 -7.782.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -10.689.226 -8.502.272Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 719.739 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.740.430 29.272.804Yasal Yedekler18 37.740.430 29.272.804Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 443.362.382 330.827.137Net Dönem Karı veya Zararı25 169.066.334 138.822.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR741.175.339 592.115.198TOPLAM KAYNAKLAR851.008.415 698.726.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.015.534.872 508.426.821 410.380.886 188.846.508Satışların Maliyeti19 -754.700.743 -428.261.233 -297.463.945 -151.106.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.834.129 80.165.588 112.916.941 37.740.438BRÜT KAR (ZARAR)260.834.129 80.165.588 112.916.941 37.740.438Genel Yönetim Giderleri20 -13.434.265 -11.589.204 -4.543.911 -4.134.327Pazarlama Giderleri20 -36.913.521 -22.812.954 -9.505.336 -8.166.511Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.502.625 -4.205.769 -893.034 -2.215.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 33.541.797 30.669.241 6.913.679 15.256.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -16.019.842 -5.445.448 34.057.848 58.719.148 7.483.840 32.469.464Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -36.757.023 -18.310.275 -7.110.577 -5.910.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.806.498 107.190.327 99.719.076 62.279.506Finansman Giderleri23 -357.481 -2.056.722 -20.429 -909.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.449.017 105.133.605 99.698.647 61.370.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.382.683 -14.948.752 -22.475.343 -11.838.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -56.722.612 -13.747.882 -19.120.026 -12.442.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.339.929 -1.200.870 -3.355.317 604.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035DÖNEM KARI (ZARARI)25 169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,67400000 0,89300000 0,76500000 0,49100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.186.954 -1.617.406 -1.072.876 -713.169Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.733.693 -2.073.597 -1.341.096 -914.319Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 546.739 456.191 268.220 201.150Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 546.739 456.191 268.220 201.150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.186.954 -1.617.406 -1.072.876 -713.169TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.879.380 88.567.447 76.150.428 48.818.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları166.879.380 88.567.447 76.150.428 48.818.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972539BIST