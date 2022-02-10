***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822Transferler4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.633.353 681.858 138.822.110 137.870.615 137.870.615Dönem Karı (Zararı)27 138.822.110 138.822.110 138.822.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-26 -1.633.353 681.858 -951.495 -951.495Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.132.368 403.327.293 401.194.925 401.194.925Dönem Karı (Zararı)27 403.327.293 403.327.293 403.327.293Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-26 -2.132.368 -2.132.368 -2.132.368Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI148.569.906 67.558.682Dönem Karı (Zararı)403.327.293 138.822.110Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 403.327.293 138.822.110Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler141.347.584 31.024.333Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-25 25.828.627 22.592.970Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.047.766 1.970.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.020.056 1.740.924Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-22 27.710 229.193Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler399.030 577.740Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -434.975 -322.266Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 834.005 900.006Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.059.710 -24.180.306Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-23 9.059.710 -24.180.306Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 97.838.045 28.210.867Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler6.174.406 1.852.945Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 6.174.406 1.852.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-329.830.749 -86.463.602Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.370.734 -59.915.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -101.370.734 -59.915.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.469.575 -4.846.771İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -23.469.575 -4.846.771Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -253.848.075 -91.416.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.637.209 24.873.293İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 11.415 38.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 25.625.794 24.834.811Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.220.426 9.518.585İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.896.084 3.897.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 27.116.510 5.620.698Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları214.844.128 83.382.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.218.884 -1.785.445Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -65.055.338 -14.038.714YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.202.009 -37.464.913İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -5.396.700 -1.251.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri130 4Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 130 4Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.805.439 -36.213.824Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -58.473.929 -33.383.769Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.331.510 -2.830.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.670.617 -37.973.444Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.391 8.854.769Kredilerden Nakit Girişleri7 3.391 8.854.769Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.854.769 -29.008.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.854.769 -29.008.974Ödenen Temettüler18 -17.819.239 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.697.280 -7.879.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.697.280 -7.879.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 103.601.610 111.481.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.298.890 103.601.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 158.298.890 103.601.610Ticari Alacaklar258.674.742 158.138.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 258.674.742 158.138.013Diğer Alacaklar800.402 239.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 800.402 239.642Stoklar10 477.566.145 223.718.070Peşin Ödenmiş Giderler28.125.529 7.825.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 28.125.529 7.825.633Diğer Dönen Varlıklar9.210.774 6.604.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 9.210.774 6.604.911ARA TOPLAM932.676.482 500.127.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR932.676.482 500.127.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar33.940.863 37.603.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 33.940.863 37.603.873Diğer Alacaklar3.416 360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.416 360Maddi Duran Varlıklar188.381.655 155.783.795Arazi ve Arsalar12 9.031.776 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 996.451 182.421Binalar12 21.048.709 20.299.898Tesis, Makine ve Cihazlar12 143.309.773 108.257.332Taşıtlar12 0 21.603Mobilya ve Demirbaşlar12 6.107.612 4.828.425Yapılmakta Olan Yatırımlar12 7.887.334 20.231.569Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.170.923 3.966.507Diğer Haklar13 911.417 2.108.210Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 250.904 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.602 8.884Ertelenmiş Vergi Varlığı26 33.870.696 1.243.648TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.367.553 198.598.183TOPLAM VARLIKLAR1.190.044.035 698.726.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.391 8.854.769İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.391 8.854.769Banka Kredileri7 3.391 8.854.769Ticari Borçlar76.596.066 51.393.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 89.359 77.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 76.506.707 51.315.888Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.999.041 3.001.813Diğer Borçlar2.544 3.898.628İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 2.544 3.898.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.704.930 6.912.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 20.704.930 6.912.278Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 73.184.811 8.308.149Kısa Vadeli Karşılıklar833.215 908.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 833.215 908.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.975.656 6.546.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 15.975.656 6.546.471ARA TOPLAM194.299.654 89.824.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.299.654 89.824.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar20.253.497 16.786.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 20.253.497 16.786.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.253.497 16.786.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.553.151 106.610.864ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar975.490.884 592.115.198Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.914.901 -7.782.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.914.901 -7.782.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -10.634.640 -8.502.272Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 719.739 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.740.430 29.272.804Yasal Yedekler18 37.740.430 29.272.804Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 443.362.382 330.827.137Net Dönem Karı veya Zararı27 403.327.293 138.822.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR975.490.884 592.115.198TOPLAM KAYNAKLAR1.190.044.035 698.726.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.510.820.977 788.294.209Satışların Maliyeti20 -1.066.095.806 -645.842.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)444.725.171 142.452.016BRÜT KAR (ZARAR)444.725.171 142.452.016Genel Yönetim Giderleri21 -19.092.402 -16.347.812Pazarlama Giderleri21 -60.078.701 -33.068.585Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -7.724.224 -4.923.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 164.564.831 38.167.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -40.703.348 -12.710.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)481.691.327 113.568.585Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 118.847.123 104.365.874Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -98.980.123 -47.168.324FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)501.558.327 170.766.135Finansman Giderleri24 -392.989 -3.733.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)501.165.338 167.032.977Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-97.838.045 -28.210.867Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -129.932.001 -22.346.862Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 32.093.956 -5.864.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)403.327.293 138.822.110DÖNEM KARI (ZARARI)27 403.327.293 138.822.110Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27 403.327.293 138.822.110Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 3,99430000 1,37480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.132.368 -951.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.665.460 -2.041.691Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları681.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 533.092 408.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 533.092 408.338Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.132.368 -951.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)401.194.925 137.870.615Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları401.194.925 137.870.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000937BIST