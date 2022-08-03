***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.114.078 91.843.030 90.728.952 90.728.952Dönem Karı (Zararı)25 91.843.030 91.843.030 91.843.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -1.114.078 -1.114.078 -1.114.078Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -9.616.350 719.739 37.740.430 443.362.382 91.843.030 665.024.911 665.024.911Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884Transferler21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.555.608 757.620 505.600.291 500.802.303 500.802.303Dönem Karı (Zararı)25 505.600.291 505.600.291 505.600.291Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -5.555.608 757.620 -4.797.988 -4.797.988Kar Payları18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -16.190.248 1.477.359 59.423.020 61.683 796.896.600 505.600.291 1.448.244.385 1.448.244.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.658.392 37.927.566Dönem Karı (Zararı)505.600.291 91.843.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 505.600.291 91.843.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler148.244.662 58.533.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 13.962.676 12.186.256Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.354.875 987.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.354.775 960.535Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-21 100 27.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler252.286 727.968Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -721.561 -294.300Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 973.847 1.022.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.444.224 13.360.205Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 -9.444.224 13.360.205Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 142.053.938 30.907.340Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler65.111 363.542Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 65.111 363.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-686.856.747 -91.157.091Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-365.717.401 -1.062.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -365.717.401 -1.062.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.276.870 -6.411.856İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.276.870 -6.411.856Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -299.741.199 -80.051.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.183.276 -723.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 368.763 193.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.814.513 -917.410Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.304.553 -2.907.503İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.758 -3.896.084İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -17.306.311 988.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-33.011.794 59.219.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -461.112 -749.397Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -137.185.486 -20.542.282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-157.569.438 -39.824.740İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -16.864.686 -5.396.699Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 130Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.704.752 -34.428.171Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -138.645.537 -32.606.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.059.215 -1.821.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.308.641 -26.671.065Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri311.360.834 2.943Kredilerden Nakit Girişleri7 311.360.834 2.943Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.391 -8.854.769Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.391 -8.854.769Ödenen Temettüler18 -28.048.802 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.919.189 -28.568.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.919.189 -28.568.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.298.890 103.601.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 113.379.701 75.033.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 113.379.701 158.298.890Ticari Alacaklar623.418.296 258.674.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 623.418.296 258.674.742Diğer Alacaklar1.495.067 800.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.495.067 800.402Stoklar10 777.307.344 477.566.145Peşin Ödenmiş Giderler46.967.062 28.125.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 46.967.062 28.125.529Diğer Dönen Varlıklar1.951.446 9.210.774İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.951.446 9.210.774ARA TOPLAM1.564.518.916 932.676.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.564.518.916 932.676.482DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar61.007.393 33.940.863Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 61.007.393 33.940.863Diğer Alacaklar3.416 3.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.416 3.416Maddi Duran Varlıklar313.425.576 188.381.655Arazi ve Arsalar12 119.679.125 9.031.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 952.100 996.451Binalar12 20.840.447 21.048.709Tesis, Makine ve Cihazlar12 139.720.285 143.309.773Mobilya ve Demirbaşlar12 6.542.149 6.107.612Yapılmakta Olan Yatırımlar12 25.691.470 7.887.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.803.967 1.170.923Diğer Haklar13 583.185 911.417Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 2.198.930 250.904Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 21.852 8.602Ertelenmiş Vergi Varlığı24 35.937.998 33.870.696TOPLAM DURAN VARLIKLAR413.178.350 257.367.553TOPLAM VARLIKLAR1.977.697.266 1.190.044.035KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar311.360.834 3.391İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar311.360.834 3.391Banka Kredileri7 311.360.834 3.391Ticari Borçlar84.057.781 76.596.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 458.122 89.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 83.599.659 76.506.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.314.832 6.999.041Diğer Borçlar4.302 2.544İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 4.302 2.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.847.806 20.704.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.847.806 20.704.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 78.731.663 73.184.811Kısa Vadeli Karşılıklar978.780 833.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 978.780 833.215Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.065.213 15.975.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.065.213 15.975.656ARA TOPLAM501.361.211 194.299.654TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER501.361.211 194.299.654UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar28.091.670 20.253.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 28.091.670 20.253.497TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.091.670 20.253.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER529.452.881 214.553.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.448.244.385 975.490.884Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.712.889 -9.914.901Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.712.889 -9.914.901Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -16.190.248 -10.634.640Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.477.359 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.423.020 37.740.430Yasal Yedekler59.423.020 37.740.430Diğer Yedekler61.683 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 796.896.600 443.362.382Net Dönem Karı veya Zararı25 505.600.291 403.327.293TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.448.244.385 975.490.884TOPLAM KAYNAKLAR1.977.697.266 1.190.044.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.733.565.602 605.153.986 962.942.675 312.714.502Satışların Maliyeti19 -1.078.687.224 -457.236.798 -609.935.974 -224.862.760TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)654.878.378 147.917.188 353.006.701 87.851.742BRÜT KAR (ZARAR)654.878.378 147.917.188 353.006.701 87.851.742Genel Yönetim Giderleri20 -13.345.689 -8.890.354 -6.870.943 -4.890.647Pazarlama Giderleri20 -50.279.447 -27.408.185 -27.807.069 -15.463.041Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.997.095 -1.609.591 -1.036.471 -846.555Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 72.949.019 26.628.118 46.187.630 12.924.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -22.325.907 -10.477.316 -17.942.282 -408.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)639.879.259 126.159.860 345.537.566 79.168.004Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 647.654.229 122.750.370 345.486.769 79.314.896Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-142.053.938 -30.907.340 -75.296.515 -22.262.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -142.732.338 -37.602.586 -78.902.921 -25.434.213Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 678.400 6.695.246 3.606.406 3.171.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018DÖNEM KARI (ZARARI)25 505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25 505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 5,00700000 0,91000000 2,67600000 0,56500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.797.988 -1.114.078 693.090 18.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.944.510 -1.392.597 -80.663 23.528Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları757.620 0 757.620 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 1.388.902 278.519 16.133 -4.706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 1.388.902 278.519 16.133 -4.706Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.797.988 -1.114.078 693.090 18.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)500.802.303 90.728.952 270.883.344 57.070.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları500.802.303 90.728.952 270.883.344 57.070.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051595BIST