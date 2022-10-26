***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198Transferler8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.186.954 169.066.334 166.879.380 166.879.380Dönem Karı (Zararı)25 169.066.334 169.066.334 169.066.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -2.186.954 -2.186.954 -2.186.954Kar Payları18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -10.689.226 719.739 37.740.430 443.362.382 169.066.334 741.175.339 741.175.339Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884Transferler21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.321.295 757.620 765.021.704 751.458.029 751.458.029Dönem Karı (Zararı)25 765.021.704 765.021.704 765.021.704Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-24 -14.321.295 757.620 -13.563.675 -13.563.675Kar Payları18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -24.955.935 1.477.359 59.423.020 61.683 796.896.600 765.021.704 1.698.900.111 1.698.900.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI124.510.109 21.264.317Dönem Karı (Zararı)765.021.704 169.066.334Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 765.021.704 169.066.334Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.321.514 87.103.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 21.090.425 18.785.021Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.709.912 1.537.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.653.738 1.509.683Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-21 56.174 27.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-84.869 384.919Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -647.954 -306.691Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 563.085 691.610Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-56.749.668 11.926.707Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 -56.749.668 11.926.707Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 149.089.681 53.382.683Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler266.033 1.087.042Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 266.033 1.087.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-538.933.967 -187.891.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.690.206 -86.265.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -185.690.206 -86.265.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.230.380 -10.122.822İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -33.230.380 -10.122.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -341.394.596 -89.901.706Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.242.827 -2.534.361İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 26.852 140.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 33.215.975 -2.674.824Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.861.612 933.005İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.758 -3.896.084İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -11.863.370 4.829.089Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları342.409.251 68.278.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.511.537 -1.079.374Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -216.387.605 -45.934.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-189.237.937 -51.780.176İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -16.864.686 -5.396.700Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 130Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.373.251 -46.383.606Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -168.896.889 -43.745.592Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.476.362 -2.638.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI271.285.623 -26.668.599Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri299.337.816 5.409Kredilerden Nakit Girişleri7 299.337.816 5.409Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.391 -8.854.769Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.391 -8.854.769Ödenen Temettüler18 -28.048.802 -17.819.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.557.795 -57.184.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.557.795 -57.184.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.298.890 103.601.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 364.856.685 46.417.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 364.856.685 158.298.890Ticari Alacaklar443.801.863 258.674.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 443.801.863 258.674.742Diğer Alacaklar1.758.430 800.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.758.430 800.402Stoklar10 818.960.741 477.566.145Peşin Ödenmiş Giderler55.860.481 28.125.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 55.860.481 28.125.529Diğer Dönen Varlıklar13.748.174 9.210.774İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.748.174 9.210.774ARA TOPLAM1.698.986.374 932.676.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.698.986.374 932.676.482DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar108.312.837 33.940.863Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 108.312.837 33.940.863Diğer Alacaklar3.416 3.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.416 3.416Maddi Duran Varlıklar336.463.539 188.381.655Arazi ve Arsalar12 124.255.125 9.031.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 1.168.603 996.451Binalar12 20.711.946 21.048.709Tesis, Makine ve Cihazlar12 136.180.352 143.309.773Mobilya ve Demirbaşlar12 10.900.792 6.107.612Yapılmakta Olan Yatırımlar12 43.246.721 7.887.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.105.832 1.170.923Diğer Haklar13 649.008 911.417Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 3.431.762 250.904Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 25.062 8.602Ertelenmiş Vergi Varlığı24 63.207.147 33.870.696TOPLAM DURAN VARLIKLAR512.092.771 257.367.553TOPLAM VARLIKLAR2.211.079.145 1.190.044.035KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar299.337.816 3.391İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar299.337.816 3.391Banka Kredileri7 299.337.816 3.391Ticari Borçlar109.190.939 76.596.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 116.211 89.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 109.074.728 76.506.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 7.822.265 6.999.041Diğer Borçlar4.302 2.544İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 4.302 2.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.595.864 20.704.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 13.595.864 20.704.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 31.643.015 73.184.811Kısa Vadeli Karşılıklar889.389 833.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 889.389 833.215Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.398.128 15.975.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.398.128 15.975.656ARA TOPLAM472.881.718 194.299.654TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.881.718 194.299.654UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar39.297.316 20.253.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 39.297.316 20.253.497TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.297.316 20.253.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER512.179.034 214.553.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.698.900.111 975.490.884Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.478.576 -9.914.901Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.478.576 -9.914.901Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -24.955.935 -10.634.640Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.477.359 719.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.423.020 37.740.430Yasal Yedekler59.423.020 37.740.430Diğer Yedekler61.683 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 796.896.600 443.362.382Net Dönem Karı veya Zararı25 765.021.704 403.327.293TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.698.900.111 975.490.884TOPLAM KAYNAKLAR2.211.079.145 1.190.044.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.511.475.287 1.015.534.872 777.909.685 410.380.886Satışların Maliyeti19 -1.643.682.203 -754.700.743 -564.994.979 -297.463.945TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)867.793.084 260.834.129 212.914.706 112.916.941BRÜT KAR (ZARAR)867.793.084 260.834.129 212.914.706 112.916.941Genel Yönetim Giderleri20 -23.706.852 -13.434.265 -10.361.163 -4.543.911Pazarlama Giderleri20 -70.194.505 -36.913.521 -19.915.058 -9.505.336Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.079.021 -2.502.625 -1.081.926 -893.034Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 104.315.862 33.541.797 31.366.843 6.913.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -20.969.970 -16.019.842 1.355.937 -5.542.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)854.158.598 225.505.673 214.279.339 99.345.813Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 116.399.837 34.057.848 69.740.870 7.483.840Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -31.431.231 -36.757.023 -6.734.239 -7.110.577FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)939.127.204 222.806.498 277.285.970 99.719.076Finansman Giderleri23 -25.015.819 -357.481 -10.828.814 -20.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)914.111.385 222.449.017 266.457.156 99.698.647Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-149.089.681 -53.382.683 -7.035.743 -22.475.343Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -174.845.808 -56.722.612 -32.113.470 -19.120.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 25.756.127 3.339.929 25.077.727 -3.355.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304DÖNEM KARI (ZARARI)25 765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25 765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7,57600000 1,67400000 2,56900000 0,76500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.563.675 -2.186.954 -8.765.687 -1.072.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -17.901.619 -2.733.693 -10.957.109 -1.341.096Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları757.620 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 3.580.324 546.739 2.191.422 268.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 3.580.324 546.739 2.191.422 268.220Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.563.675 -2.186.954 -8.765.687 -1.072.876TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)751.458.029 166.879.380 250.655.726 76.150.428Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları751.458.029 166.879.380 250.655.726 76.150.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074441BIST