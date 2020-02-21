***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2019 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2019 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2019 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2019 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim KurulumuzAşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın18 Mart 2020 - Çarşamba günü, saat 15:00'de Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.Şirketimiz'in 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.cemtas.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cemtas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi zorunludur.Toplantıya elektronik ortamda katılmayı tercih eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına üye olmaları ve en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.Ayrıca, genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazırlanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.cemtas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820999BIST