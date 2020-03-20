***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020Ülke TürkiyeŞehir nayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2019 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2019 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2019 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2019 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.3 -Ortaklarımıza, 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28/04/2020 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.4 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 6.600 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir.5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 9 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mehmet Celal GÖKÇEN, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ, Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.7 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula açıklama yapılarak 2019 yılı içinde yapılan 4.850 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 41.000 TL olması kabul edilmiştir.8 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.10 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGeneEK: 1 18.03.2020_Hazır bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 18.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831066BIST