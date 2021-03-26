***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.02.2021Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2020 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2020 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.10 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2020 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.3 - Ortaklarımıza, 2020 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 05/05/2021 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.4 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili kabul edilmiştir.5 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 7.600 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir.6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 10 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. İsmail TARMAN, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ, Sn. Murat TARMAN, Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.8 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula açıklama yapılarak 2020 yılı içinde yapılan 109.800 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 150.000 TL olması kabul edilmiştir.9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 17.03.2021 Hazır bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 17.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921062BIST