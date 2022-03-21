***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.02.2022Genel Kurul Tarihi 16.03.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2022Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2021 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2021 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2021 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2021 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.3 - Ortaklarımıza, 2021 yılı karından brüt 28.048.802,24 TL (ödenmiş sermayenin % 27,7778'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 27,778 Kr) net 25.243.922,02 TL (ödenmiş sermayenin % 25'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 16 Mayıs 2022 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.4 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 13.000 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir.5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 10 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ, Sn. Murat TARMAN, Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0645033418600011 mersis numaralı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.7 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula açıklama yapılarak 2021 yılı içinde yapılan 71.572 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL olması kabul edilmiştir.8 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.10 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl çerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 16.03.2022_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021_Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 16.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 21.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011727BIST