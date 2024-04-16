***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.03.2024Genel Kurul Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2023 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2023 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2023 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.10 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2023 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023_Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 CEMTS_Kayıtlı Sermaye Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 CEMTS_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.2 - Sermaye Piyasası Kurulu 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D-6 maddesi gereği Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların özsermaye düzeltme farklarına mahsup edildiği bilgisi Genel Kurula verilmiştir.3 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.4 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2023 yılı karından 75.000.000 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) net 67.500.000 TL (ödenmiş sermayenin % 13,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 13,5 Kr), Vergi Usul Kanunu'na göre ise enflasyon düzeltme öncesi olağanüstü yedeklerden olmak üzere Nakit kar payının 29/04/2024 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.5 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili kabul edilmiştir.6 - Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 235.000 TL (İkiyüzotuzbeşbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 210.000 TL (İkiyüzonbinTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 35.000 TL (OtuzbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir.7 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 10 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Murat TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mehmet ARPACI, Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.9 - 2023 yılı içinde yapılan 1.603.523 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 3.000.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır.10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.11 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.04.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 27.03.2024_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2023 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 03.04.2024 tarihinde tescil edilmiş 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493BIST