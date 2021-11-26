***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
26.11.2021 18:24
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde ülkemiz finans piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Şirketimiz ortakları tarafından, gerek Şirketimize yapılan başvurular ve gerekse de değişik sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.
1.Şirketimiz pay senetlerinin fiyatı piyasa arz ve talebi doğrultusunda ve tamamıyle serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Fiyat oluşumunda Şirketimizin veya Yönetim Kurulu Üyelerimizin herhangi bir dahli bulunmamaktadır.
2. Şirketimiz ile ilgili her türlü bilgi akışı, Sermaye Piyasası mevzuatı esasları nazarı dikkate alınarak gerektiği zamanda ve şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla siz değerli ortaklarımız ve kamuoyu ile eş anlı olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz ile ilgili bilgi akışının bahsedilen mecra üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.
3. Değişik sosyal mecra ortamlarında Şirketimiz ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.
4. Şirketimiz faaliyetleri hiçbir aksamaya yer verilmeksizin sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte olup açıklanan mali tabloların bu hususu tevsik edici durumda olduğunu ifade etmek isteriz.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979912
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,4733
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 0,6480
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05718,89
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 28,59
|Açılış
|: 718,89
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3704
|12,4701
|% 3,92
|
|Euro
|14,0015
|14,1074
|% 4,75
|
|Sterlin
|16,5113
|16,5941
|% 3,59
|
|Frank
|13,4174
|13,4982
|% 5,07
|
|Riyal
|3,3023
|3,3188
|% 3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,50
|
|Altın Gr.
|719
|719
|28,59
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|0,16
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|-8,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem