***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2020 19:15
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 21.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6 1. Taksit 0,1378725 13,78725 15 0,1171916 11,71916
CEMTS, TRACEMTS91G6 2. Taksit 0,0385980 3,8598 15 0,0328083 3,28083
CEMTS, TRACEMTS91G6 TOPLAM 0,1764705 17,64705 15 0,1499999 14,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 28.04.2020 28.04.2020 30.04.2020 29.04.2020
2. Taksit
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6 0 0
Ek Açıklamalar
18.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklarımıza, 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28/04/2020 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiş idi.
17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği yürürlüğe giren TTK Geçici 13. madde uyarınca kar payı ödememizin taksitler halinde yapılması zarureti doğmuştur. Bu sebeple ilgili Kanun maddesindeki "net dönem karı" bakımından, Yasal Karın %25'i oranında birinci taksit olarak 28.04.2020 tarihinde dağıtılacak olup, kalan bakiye tutar dağıtım tarihi için, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarih belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve web sitemizde gerekli duyurular yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.975.680
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.243.809,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 59.140.760 57.557.933,82
4. Vergiler ( - ) 2.687.912 1.870.852,06
5. Net Dönem Kârı 56.452.848 55.687.081,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.784.354,09 2.784.354,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.668.493,91 52.902.727,67
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.850
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.673.343,91
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.048.784
* Nakit 5.048.784
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.770.454,84
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.277.045,48
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 34.572.209,59 33.806.443,35
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 15.146.353,01 33,2 0,15 15
TOPLAM 15.146.353,01 33,2 0,15 15
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839392
BIST