***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı 2.taksit temettünün ödeme tarihi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CEMTS, TRACEMTS91G6 1. Taksit 0,1378725 13,78725 15 0,1171916 11,71916CEMTS, TRACEMTS91G6 2. Taksit 0,0385980 3,8598 15 0,0328083 3,28083CEMTS, TRACEMTS91G6 TOPLAM 0,1764705 17,64705 15 0,1499999 14,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.04.2020 28.04.2020 30.04.2020 29.04.20202. Taksit 11.01.2021 11.01.2021 13.01.2021 12.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CEMTS, TRACEMTS91G6 0 0Ek Açıklamalar18.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklarımıza, 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28/04/2020 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiş idi.18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ve TTK Geçici 13. Maddesi birinci fıkrasında belirtilen net dönem karının yüzdeyirmibeşini aşan kısmınının 2. Taksit olarak ödenmesi zarureti doğduğu, bu nedenle ilgili Kanun maddesindeki "net dönem karı" bakımından, Yasal Karın %25'i oranında birinci taksit olarak brüt 13.921.770,44 TL. 28.04.2020 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmış idi.Yönetim Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli kararıyla, kalan brüt 3.897.468,40 TL tutarındaki ikinci taksit nakit kar payı ödemesinin 11 Ocak 2021 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.975.6802. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.243.809,59Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 59.140.760 57.557.933,824. Vergiler ( - ) 2.687.912 1.870.852,065. Net Dönem Kârı 56.452.848 55.687.081,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.784.354,09 2.784.354,098. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.668.493,91 52.902.727,67Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.85010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.673.343,9111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.048.784* Nakit 5.048.784* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.770.454,8416. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.277.045,4817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 34.572.209,59 33.806.443,3520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 15.146.353,01 33,2 0,15 15TOPLAM 15.146.353,01 33,2 0,15 15Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897358BIST