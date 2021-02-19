***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 18:44
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Ödeme tarih zaman aralığına giriş
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6 Peşin 0,1764706 17,64706 15 0,1500000 15
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
05.05.2021
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.02.2021 tarih 2021 / 10 no'lu toplantısında
Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 138.822.110 TL olup, 7.190.580,33 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 131.631.529,67 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 109.800 TL bağışların ilavesinden sonra 131.741.329,67 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.
Ortaklarımıza 2020 yılı karından brüt 17.819.238,84 (ödenmiş sermayenin % 17,647'si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 05.05.2021 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K.'na göre kalan kardan 1.277.045,48 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 112.535.245,35 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.975.680
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 29.305.209,16
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 167.032.977 166.158.468,53
4. Vergiler ( - ) 28.210.867 22.346.861,92
5. Net Dönem Kârı 138.822.110 143.811.606,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.190.580,33 7.190.580,33
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.631.529,67 136.621.026,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 109.800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.741.329,67
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.048.784
* Nakit 5.048.784
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.770.454,84
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.277.045,48
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 112.535.245,35 117.524.741,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 15.146.353,01 13,53 0,15 15
TOPLAM 15.146.353,01 13,53 0,15 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911152
BIST