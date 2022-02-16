***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CEMTS, TRACEMTS91G6 Peşin 0,2777778 27,77778 10 0,2500000 25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.05.2022 18.05.2022 17.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CEMTS, TRACEMTS91G6 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarih 2022 / 09 no'lu toplantısındaŞirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 403.327.293 TL olup, 19.382.588,44 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 383.944.704,56 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 71.572 TL bağışların ilavesinden sonra 384.016.276,56 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.Buna göre,Ortaklarımıza, 2021 yılı karından brüt 28.048.802,24 TL (ödenmiş sermayenin % 27,7778'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 27,778 Kr) net 25.243.922,02 TL (ödenmiş sermayenin % 25'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 16 Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasının, S.P.K.' na göre kalan kardan 2.300.001,82 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 353.595.900,50 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif olarak götürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.975.6802. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 37.772.834,97* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 501.165.338 517.583.770,454. Vergiler ( - ) 97.838.045 129.932.001,735. Net Dönem Kârı 403.327.293 387.651.768,726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 19.382.588,44 19.382.588,448. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 383.944.704,56 368.269.180,28Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 71.57210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 384.016.276,5611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 28.048.802,24* Nakit 28.048.802,24* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.300.001,82 2.300.001,8217. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 353.595.900,5 337.920.376,2220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 25.243.922,02 6,57 0,25 25TOPLAM 25.243.922,02 6,57 0,25 25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002139BIST