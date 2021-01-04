Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2021 12:00



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Yönetim Kurulu kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 04.01.2021 tarih 2021/01 no'lu kararı ile
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS_Kayıtlı Sermaye tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896599


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:181.497
Değişim :  1,37% |  20,29
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.498 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 19.609.285 % 10,00  
CASA 116,60 741.265 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 287.518 % 10,00  
PSDTC 21,68 9.933.095 % 9,99  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Dolar 7,3497 7,3576 % -0,97  
Euro 9,0315 9,0451 % -0,33  
Sterlin 10,0328 10,0831 % -0,93  
Frank 8,3271 8,3773 % -0,35  
Riyal 1,9545 1,9643 % -1,01  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 35,42  
Altın Gr. 457 457 4,14  
Cumhuriyet 3.032 3.078 29,00  
Tam 3.017 3.093 26,75  
Yarım 1.458 1.496 12,94  
Çeyrek 731 748 6,47  
Gümüş.Ons 27,27 27,31 0,96  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,17  
B. Petrol 52,47 52,47 0,67  
Seans Raporu 13:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru