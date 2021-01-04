***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 12:00
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Yönetim Kurulu kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 04.01.2021 tarih 2021/01 no'lu kararı ile
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS_Kayıtlı Sermaye tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896599
BIST
13:181.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:187,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:189,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:18456,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,59
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|57,20
|19.609.285
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.933.095
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.580.108
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,46
|8.286.441
|% -6,00
|
|CLEBI
|172,30
|103.143.927
|% -5,60
|
|KRTEK
|8,13
|4.810.356
|% -4,91
|
|GUBRF
|82,85
|986.087.063
|% -3,72
|
|KOZAL
|106,30
|957.702.028
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|777.881.546
|% 1,64
|
|GARAN
|10,46
|732.234.828
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,77
|708.869.778
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,54
|505.758.541
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.068.632
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|307.934.011
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.588.344
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|430.832.612
|% 6,77
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3576
|% -0,97
|
|Euro
|9,0315
|9,0451
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0328
|10,0831
|% -0,93
|
|Frank
|8,3271
|8,3773
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,42
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|