***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.01.2021 15:09
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Sermaye Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz bugün elimize ulaşan 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS Kayıtlı Sermaye Tadil SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903256
BIST
16:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:307,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0298
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:309,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
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9,0630
En Düşük
8,9936
16:30439,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,39
|Açılış
|: 439,53
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:28
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|36.236.101
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.520.894.837
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|752.279.707
|% 0,78
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4444
|% -0,38
|
|Euro
|9,0345
|9,0408
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1046
|10,1553
|% -0,27
|
|Frank
|8,3508
|8,4011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,49
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:28
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398
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