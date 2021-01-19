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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2021 15:09



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Sermaye Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz bugün elimize ulaşan 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS Kayıtlı Sermaye Tadil SPK Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903256


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