***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan arttırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından onayı hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEsas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre uygun bulunan başvurumuz Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 CEMTS Kayıtlı Sermaye Tadil SPK Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918918BIST