***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2021 21:23
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan arttırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından onayı hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre uygun bulunan başvurumuz Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS Kayıtlı Sermaye Tadil SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918918
BIST