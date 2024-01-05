***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2024 11:18
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre için SPK'na Başvuru hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanında değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.01.2024 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS_Kayıtlı Sermaye tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232965
BIST