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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2024 10:06
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavan arttırımı ve süre uzatımı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.01.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.04.2024

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz bugün elimize ulaşan 10.01.2024 tarih E-29833736-100-47818 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak karara bağlanan kayıtlı sermaye tavanı değişikliği 03.04.2024 tarihinde tescil edilerek 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEMTS Kayıtlı Sermaye Tadil SPK Onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272506


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