***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
19.03.2020 15:42
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2020 0 % 60 % 1,87 % 98,13 http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri/21/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri/21/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari 2019 Toplantı Tutanağı Madde:13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830751
BIST
16:0585.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -559,17
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:056,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:057,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:05309,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 309,91
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.800.018
|% 9,94
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.520.054
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.229.774
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|875.980
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.412.461
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.172.601
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.271.141
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.848.543
|% -9,93
|
|GARAN
|7,78
|662.635.509
|% -2,75
|
|ASELS
|21,16
|613.093.662
|% -2,67
|
|THYAO
|7,96
|521.760.304
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|281.363.154
|% -1,52
|
|ISFIN
|2,80
|173.878.420
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,95
|281.363.154
|% -1,52
|
|GARAN
|7,78
|662.635.509
|% -2,75
|
|ODAS
|1,19
|98.091.513
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|55.560.209
|% -1,30
|
|THYAO
|7,96
|521.760.304
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5862
|7,6242
|% 0,97
|
|Frank
|6,6758
|6,7160
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7349
|1,7436
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-13,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.062
|2.114
|-16,72
|
|Yarım
|996
|1.023
|-8,09
|
|Çeyrek
|500
|511
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|11,92
|11,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,61
|25,61
|0,73
|