***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
18.03.2021 15:39
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910530
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910530 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908659 not 4 sayfa 18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918911
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
17/03/2021 0 % 60 % 2,4 % 97,6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910530 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908659 not 4 sayfa 18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918911 http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri/21/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari 2020 Toplantı Tutanağı Madde:14 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919006
BIST
16:571.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:577,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1202
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:578,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,1817
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:57408,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -12,38
|Açılış
|: 408,17
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CLEBI
|330,00
|214.983.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.600
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.116.724
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|38.314.361
|% 9,96
|
|VAKKO
|15,84
|34.942.717
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.911.904
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,10
|3.144.291.338
|% 4,00
|
|FROTO
|214,20
|2.395.490.221
|% -6,54
|
|THYAO
|14,08
|1.036.950.564
|% -3,23
|
|KRDMD
|7,55
|877.421.512
|% -0,79
|
|ODAS
|3,91
|854.960.962
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,76
|735.219.549
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,16
|552.518.219
|% -0,92
|
|ODAS
|3,91
|854.960.962
|% 4,83
|
|TSKB
|1,71
|267.269.431
|% 1,18
|
|VAKBN
|4,17
|581.356.585
|% 1,46
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3752
|% -1,60
|
|Euro
|8,8021
|8,8085
|% -2,02
|
|Sterlin
|10,2156
|10,2669
|% -2,09
|
|Frank
|7,8973
|7,9449
|% -2,38
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% -1,67
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,47
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-58,59
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-28,35
|
|Çeyrek
|657
|671
|-14,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-1,68
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 8 artarak (% 0.48 ) 1, 636
-
17:11XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 23, 298.00 milyon TL de
-
17:11ECZYT
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 989 adet işlem
-
17:10FROTO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 551, 833 adet işlem
-
17:09DENGE
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 535 adet işlem