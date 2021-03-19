Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

19.03.2021 15:44



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/esassozlesme2017.pdf Madde:4 Fıkra:6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918911
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/2020hazirbulunanlarlistesi.pdf
1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919310


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:401.525
Değişim :  -1,67% |  -25,95
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.520
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 18,70 411.157 % 10,00  
ARSAN 10,13 10.442.217 % 9,99  
TRILC 28,48 57.197.295 % 9,96  
VESTL 31,98 685.115.520 % 9,67  
UMPAS 1,82 511.773 % 9,64  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 7,2535 7,2567 % -0,90  
Euro 8,6329 8,6412 % -1,11  
Sterlin 10,0605 10,1110 % -1,05  
Frank 7,7782 7,8251 % -1,06  
Riyal 1,9284 1,9381 % -0,91  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 2,98  
Altın Gr. 406 406 -2,30  
Cumhuriyet 2.701 2.741 -26,00  
Tam 2.689 2.757 -23,50  
Yarım 1.300 1.334 -11,37  
Çeyrek 652 667 -5,69  
Gümüş.Ons 26,19 26,23 0,14  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,00  
B. Petrol 62,76 62,76 -0,52  
Seans Raporu 15:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru