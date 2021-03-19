***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
19.03.2021 15:44
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/esassozlesme2017.pdf Madde:4 Fıkra:6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918911
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/2020hazirbulunanlarlistesi.pdf
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919310
BIST
15:401.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -25,95
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:407,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0659
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:408,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0972
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:40405,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,82
|Açılış
|: 405,88
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.217
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|685.115.520
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.674.396
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,50
|458.194.967
|% -8,94
|
|SANKO
|13,23
|105.531.810
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,36
|146.224.841
|% -7,95
|
|ALBRK
|1,85
|106.024.524
|% -7,04
|
|FROTO
|214,60
|1.451.095.801
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.100.536.104
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|GARAN
|8,87
|745.663.285
|% -1,88
|
|SISE
|7,68
|732.260.128
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.732.093
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,10
|334.172.127
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|258.044.060
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|502.827.048
|% -6,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2535
|7,2567
|% -0,90
|
|Euro
|8,6329
|8,6412
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,0605
|10,1110
|% -1,05
|
|Frank
|7,7782
|7,8251
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9284
|1,9381
|% -0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
|