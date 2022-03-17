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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

17.03.2022 14:44
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipl


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002138
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002138 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010956 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000937 not 4 sayfa 20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000938 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010953"
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/cemtsanasozlesme31032021.pdf Madde:4 Fıkra:6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010953
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270166 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010953
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/2021hazirbulunanlarlistesi.pdf
1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/03/2022 2 % 57,93 % 0,24 % 99,76 http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri/21/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri/21/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari 2021 Toplantı Tutanağı Madde:13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010953



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011031


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