***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel KurulKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254486 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254487 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254061 not 4 sayfa 24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254062 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf Madde:4 Fıkra:6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263454 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270166 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgihttps://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Hazir-Bulunanlar-Listesi.pdf1.4. Oy Hakları1.5. Azlık Hakları1.6. Kar Payı HakkıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2024 0 % 59,02 % 1,67 % 99,67 https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf https://www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari "https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf Madde:12" 56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272954BIST