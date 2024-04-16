***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
16.04.2024 16:48
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254486 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254487 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254061 not 4 sayfa 24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254062 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf Madde:4 Fıkra:6 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263454 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270166 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272493
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Hazir-Bulunanlar-Listesi.pdf
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/03/2024 0 % 59,02 % 1,67 % 99,67 https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf https://www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari "https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2023-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf Madde:12" 56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272954
BIST