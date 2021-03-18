***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
18.03.2021 15:40
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) SELAHATTİN SERBEST Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SALİM CAN KARAŞIKLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) NALAN ERKARAKAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CEVDET ERKANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MEHMET FİKRET PAMUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) CEVDET ERKANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NALAN ERKARAKAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919007
BIST
17:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.556
17:057,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1209
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:058,8006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1896
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:05408,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -11,97
|Açılış
|: 408,57
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CLEBI
|330,00
|215.030.948
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|81.230.003
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.995.765
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|FROTO
|215,10
|2.400.948.103
|% -6,15
|
|THYAO
|14,06
|1.043.176.498
|% -3,37
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|KRDMD
|7,55
|880.647.975
|% -0,79
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,76
|736.348.436
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|560.251.849
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|TSKB
|1,71
|270.537.133
|% 1,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3760
|% -1,59
|
|Euro
|8,7960
|8,8038
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,2106
|10,2618
|% -2,14
|
|Frank
|7,8935
|7,9411
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.41 ) 1, 359
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, GOLTS, GLBMD, ERBOS, TRILC, ETYAT, GARFA, UMPAS, CLEBI, BLCYT
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, SANKO, CASA