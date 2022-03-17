***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
17.03.2022 14:45
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) SELAHATTİN SERBEST Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SALİM CAN KARAŞIKLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) NALAN ERKARAKAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CEVDET ERKANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MEHMET FİKRET PAMUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) CEVDET ERKANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NALAN ERKARAKAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011032
BIST
16:012.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 43,90
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:0114,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1512
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:0116,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2022
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:01920,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 15,49
|Açılış
|: 920,17
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:01
|YEOTK
|62,75
|8.459.955
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.173.205
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.684
|% 9,97
|
|GARFA
|13,01
|2.459.564
|% 9,88
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.478
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.786.811
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.321.701
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|20.776.639
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,71
|2.445.549.072
|% 2,22
|
|EREGL
|35,42
|2.437.589.835
|% 3,33
|
|GARAN
|11,87
|2.147.103.305
|% 0,08
|
|THYAO
|27,86
|1.910.455.727
|% 0,58
|
|FROTO
|306,60
|1.286.704.080
|% 7,02
|
|DOHOL
|3,45
|782.248.100
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.147.103.305
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|656.368.838
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,71
|2.445.549.072
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,27
|293.491.115
|% 1,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7521
|14,7667
|% 1,03
|
|Euro
|16,3125
|16,3527
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,2943
|19,3911
|% 0,77
|
|Frank
|15,6486
|15,7429
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9271
|3,9468
|% 1,18
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,70
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,21
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,99
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, THYAO
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 2.30 ) 1, 931
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, GZNMI, CMBTN, YEOTK
-
16:16
ASUZU, FROTO, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
PKENT, GRSEL, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında