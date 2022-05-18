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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

18.05.2022 17:29
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa, Nilüfer, Badırga, 5526 m2, Bursa, Mudanya, Yörük Yenicesi 3970 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.11.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
3.570.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,18
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,54
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,22
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,75
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,24
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.05.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü olması sebebiyle
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin,  ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak,  Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesinde                 5526 m2, 1.817.500 TL bedelle,  Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde 3970 m2, 1.752.500 TL bedelle gayrimenkul satın alınmıştır. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesi ve  Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 85.931,90 m2 'ye ve 55.004.459 TL değere ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031199


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