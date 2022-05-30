***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBursa, Karacabey, İkizce Mah, 34.400 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17.11.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli22.360.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,64Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)22,14Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,39Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)10,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,48Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.05.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü olması sebebiyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Bursa ili, Karacabey ilçesi, İkizce Mahallesi 34.400 m2, 22.360.000 TL bedelle gayrimenkul satın alınmıştır. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesi ve Bursa ili, Mudanya ilçesi, Yörük Yenicesi Mahallesinde ve Bursa İli Karacabey İlçesi, İkizce Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 178.832,46 m2 'ye ve 117.716.579 TL değere ulaşmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033369BIST