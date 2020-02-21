***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 18 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının "Bağımsızlık Beyanı" ve "Kurumsal Yönetim Komitesinin bağımsız yönetim kurulu üye adayı ile ilgili raporu" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001BIST