***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 18:23
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 18 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının "Bağımsızlık Beyanı" ve "Kurumsal Yönetim Komitesinin bağımsız yönetim kurulu üye adayı ile ilgili raporu" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001
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|IPEKE
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|720.112.675
|% 5,86
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|KRDMD
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|KRDMD
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|ALBRK
|1,54
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|% 0,00
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|IHLGM
|1,23
|188.969.250
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Altın Gr.
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|322
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