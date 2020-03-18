***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.03.2020 tarih ve 2020 / 14 no'lu toplantısındaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın M.Cüneyt PEKMAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830576BIST